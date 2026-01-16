$!DIF Rosario lanza convocatoria para realizar su tradicional boda colectiva

EL ROSARIO._ Con la frase “¡Cásate con el amor de tu vida!”, y con motivo del Día del Amor y la Amistad, el DIF municipal lanzó la convocatoria para las bodas colectivas.
Este acto civil se va a llevar a cabo el 14 de febrero, día en el que se celebra a los enamorados.
La dependencia municipal indicó que la convocatoria se hace extensiva para toda la población.
El enlace colectivo se va a llevar a cabo el 14 de febrero a las 16:00 horas en la Plazuela Gabriel Leyva.
Por tal motivo los contrayentes deberán presentar en original y copia acta de nacimiento, identificación, comprobante de domicilio, identificación oficial de dos testigos por cada contrayente, en caso de tener hijos presentar las actas de nacimiento de cada uno, en caso de que alguno sea viudo o divorciado presentar el documento que lo avale y tres fotografías tamaño infantil de los futuros esposos.
Los interesados deberán presentar la documentación en las instalaciones de DIF, concretamente en el área de Trabajo Social, en un horario de 8:00 a 14:30 horas, o en caso de dudas comunicarse al número 6949520765.