$!DIF Rosario lanza convocatoria para realizar su tradicional boda colectiva

EL ROSARIO._ Con la frase “¡Cásate con el amor de tu vida!”, y con motivo del Día del Amor y la Amistad, el DIF municipal lanzó la convocatoria para las bodas colectivas.

Este acto civil se va a llevar a cabo el 14 de febrero, día en el que se celebra a los enamorados.

La dependencia municipal indicó que la convocatoria se hace extensiva para toda la población.

El enlace colectivo se va a llevar a cabo el 14 de febrero a las 16:00 horas en la Plazuela Gabriel Leyva.