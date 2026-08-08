DIF Rosario ofrece aparatos funcionales sin costo

EL ROSARIO._ En coordinación con la Beneficencia Pública, el DIF Rosario invita a los ciudadanos del municipio que requieren un apoyo de aparato funcional, a acercarse a las oficinas de Trabajo Social para realizar su solicitud sin ningún costo.

Se precisó que el apoyo disponible es por sillas de ruedas, andaderas, muletas, bastones (sencillos o cuatro apoyos), sillas PCI, sillas PCA y baños portátiles.

Los interesados deberán presentar la solicitud junto con los siguientes documentos en copias: credencial del INE, CURP, comprobante de domicilio reciente y dictamen médico original para sillas de ruedas; en el caso de menores de edad, contar con acta de nacimiento.

La dependencia indicó que es importante cumplir con todos los requisitos y presentar la documentación en las instalaciones del DIF de lunes a viernes, en un horario de las 08:00 a 14:30 horas.

Asimismo, se indicó que la convocatoria cerrará el próximo 21 de agosto, por lo que se pidió aprovechar esta oportunidad.