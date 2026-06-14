$!DIF Rosario realiza jornada para crear conciencia contra el trabajo infantil

EL ROSARIO._ En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Sistema DIF Rosario, a través de Panasir, llevó a cabo el evento de concientización “Mete gol contra el Trabajo Infantil”, con el objetivo de transmitir un mensaje de reflexión a niños y adolescentes sobre la importancia de disfrutar su infancia, ejercer sus derechos y continuar con su educación.

En el evento, los asistentes pudieron disfrutar de juego de lotería y concurso de goles. Además, participaron en la colocación de dibujos con mensajes contra el trabajo infantil.