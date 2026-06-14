$!DIF Rosario realiza jornada para crear conciencia contra el trabajo infantil

EL ROSARIO._ En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Sistema DIF Rosario, a través de Panasir, llevó a cabo el evento de concientización “Mete gol contra el Trabajo Infantil”, con el objetivo de transmitir un mensaje de reflexión a niños y adolescentes sobre la importancia de disfrutar su infancia, ejercer sus derechos y continuar con su educación.
En el evento, los asistentes pudieron disfrutar de juego de lotería y concurso de goles. Además, participaron en la colocación de dibujos con mensajes contra el trabajo infantil.
La actividad tuvo lugar frente al Palacio Municipal y contó con la presencia de Ignacia Mailen Delgado Rendón, Secretaria del Ayuntamiento, en representación de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, quien estuvo acompañada por la directora de DIF Rosario, Karla Mariel Peraza Hernández, Diana Rosario Bush, procuradora del menor y Joana Delgado, coordinadora de Sipinna.
Rosalinda López Ugalde, coordinadora de Panasir, agradeció la presencia de los niños a este evento y los invitó a disfrutar su niñez.
Se destacó que mediante estas actividades se promueve el fortalecer la cultura de protección y bienestar de la niñez, fomentando entornos seguros que favorezcan su desarrollo integral.