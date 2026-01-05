$!Difícil determinar cuando concluirá reparación de canal dañado de la Presa Santa María de Rosario: Módulo de Riego

EL ROSARIO._ Ya se encuentra en reparación el tramo del canal de riego de la Presa Santa María afectados por el pasado periodo de lluvias pero que es difícil determinar cuándo se concluyan los trabajos, indicó Cristóbal Estrada, presidente del Módulo de Riego del Río Baluarte.

“No se puede poner fecha para cuando porque está trabajoso ahí, y luego tienen que darle tiempo al lodo y todo eso, no van a dilatar pero yo creo que pronto, si Dios quiere, pero no podría decirle que día”, dijo.

Tramo del canal de riego número 22 de la Presa Santa María, a la altura de la comunidad de Cajón Verde, y que atiende al margen izquierdo del río Baluarte, que se encuentra dañado desde el 25 de septiembre del año pasado debido a las lluvias torrenciales que se registraron en el municipio.

Detalló que los trabajos iniciaron desde hace alrededor de 20 días, a un mes que se iniciaron los trabajos.

Ante el retraso de la puesta en marcha de la reparación, apuntó que no lo permitían las condiciones climáticas.

“Sí (no había condiciones), es que escarban y llueve en la noche y ya otro día es volver a estar desbaratando, por eso se optó por arreglarse ya que no hubiera lluvias, ya que se calmaran las aguas”.

Expuso que los trabajos de rehabilitación se llevan a cabo por medio de una aseguradora, por lo que se desconoce la inversión que se ejercerá en las acciones.