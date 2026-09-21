Diputada haría bien en dar disculpa pública a familias afectadas: Alcalde de Escuinapa

ESCUINAPA._ No estaría mal que se realizará una disculpa pública por parte de la Diputada Rosario Sarabia a las familias de víctimas de homicidio, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Es la Fiscalía quien se encarga de decir porque ocurrieron los hechos y ya tipifica si es feminicidio u homicidio... hablaría bien de la Diputada si ella emite una disculpa pública”, dijo el Alcalde.

Díaz Simental manifestó que quizá Rosario Sarabia tiene una información, que en su caso como autoridad no tiene, para dar esa declaración de que las mujeres tenían alguna actividad delincuencial, es algo que desconoce.

“Si yo hubiera hecho esa declaración, sí pediría esa disculpa pública”, dijo.

El Alcalde sostuvo que si como servidor público se equivoca tiene que admitirlo y responder a los ciudadanos.

El viernes pasado en una interacción con una ciudadana que le pedía asumiera una postura ante 16 feminicidios que lleva el municipio, la Diputada Rosario Sarabia Soto replicó que los casos de Escuinapa no tenían que ver con femicidios y estaban bajo circunstancias de una probable relación de las mujeres con grupos delictivos.