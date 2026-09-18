$!Diputada local por Morena, Rosario Sarabia, afirma que asesinatos de mujeres en Escuinapa no son feminicidios

ESCUINAPA._ La Diputada local por Morena del Distrito 24, que cubre el sur de Sinaloa, Rosario Sarabia Soto, afirmó que los casos de asesinatos de mujeres en Escuinapa no corresponden a feminicidios, ya que no se han dado por razón de género sino a otras circunstancias, entre los que está el formar parte de grupos delincuenciales. Lo anterior lo expresó la legisladora al responder a ciudadanos que le cuestionaron en redes sociales los 16 femicidios que se han tenido en el municipio, después de que la Diputada de Rosario, Concordia y Escuinapa, presentará un vídeo de entrevista en un medio de comunicación respecto a la situación de Sinaloa y el trabajo de la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

La ciudadana Carolina Astorga le señaló que tenían 16 feminicidios en el Municipio y una situación inaceptable de violencia e impunidad, estando ella como Diputada pero se ha dedicado a una abierta campaña para el partido tinto. “Aunque en Sinaloa aprobamos una ley que permite que todos los decesos de mujeres sean investigados como feminicidios, en un inicio sabemos que los casos de Escuinapa no corresponden a feminicidios, ya que no se han dado en razón de género, sino que atienden a muy particular circunstancias, mismo que es ‘voz populi’. Y por supuesto muy lamentable que debe llevarnos a la reflexión como ciudadanía. Y me refiero al tema de formar parte de los grupos delincuenciales”, replicó la Diputada a través de su página en redes sociales.

La ciudadana volvió a replicar y señaló que dónde estaban las investigaciones para afirmar que no se podían catalogar como feminicidios, la Diputada indicó que la misma Fiscalía lo había dicho a medios de comunicación. “Dada su poca empatía con las mujeres y su falta de compromiso con los escuinapenses, lamento que nos represente en el Congreso. Siga como va, justificando los asesinatos y solapando las mentiras de la Fiscalía”, le señaló la ciudadana Jenny Rodríguez Páez.