$!Diputada Rosario Sarabia ofrece disculpas tras negar feminicidios en Escuinapa

“Surgió dentro de una conversación en redes sociales con una ciudadana que cuestionaba el avance de las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia ocurridos en Escuinapa” señala la legisladora en una comunicado emitido en redes sociales.

Dijo que asume su responsabilidad pero señala que la información que circuló en redes sociales sobre un comentario sobre los feminicidios en Escuinapa no corresponden a un comunicado oficial ni a una declaración ante medios de comunicación.

ESCUINAPA._ La Diputada local por Morena, Rosario Sarabia Soto, ofreció una disculpa tras haber negado que en Escuinapa se registraran feminicidios y atribuir las muertes de mujeres a supuestos vínculos con grupos criminales.

Afirma que a lo que hizo referencia es a información que había sido expresada por la titular de la Fiscalía General del Estado, pero lo que circuló en medios de comunicación y redes sociales solo fue un fragmento, omitiendo lo que considera, eran parte importante del contexto pero asume su responsabilidad por el efecto de sus palabras.

“Por lo que ofrezco una disculpa sincera al pueblo sinaloense, a la ciudadanía de Escuinapa, especialmente a las familias de las víctimas”, señala.

Lamenta, prosigue, que sus palabras hayan podido lastimar, generar indignación o interpretarse como una forma de revictimización o minimización.

Sarabia Soto dijo tener claro que hablar de violencia contra las mujeres debe ser con sensibilidad, respeto y responsabilidad, y, como cualquier persona, puede equivocarse al expresar una idea.

Aseguró que en su periodo como legisladora ha impulsado a distintas iniciativas y reformas que forman parte de la agenda púrpura, enfocadas en fortalecer la protección y derechos de las mujeres.

La Diputada reitera su respeto absoluto hacia las víctimas y sus familias, tres días después de haber sostenido una conversación vía redes sociales con una ciudadana, en la que señaló que no todos los casos de mujeres asesinadas en Escuinapa correspondían a feminicidios y eran por estar relacionados con grupos criminales.