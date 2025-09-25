$!Director de Hospital en Rosario afirma que hecho contra médico y político es reprobable y preocupante

“Pues de manera importante es un hecho obviamente reprobable ¿verdad?, estresante tanto para el personal que labora en nuestra unidad, como para los propios pacientes o como para la ciudadanía que se percata de estos hechos”, expuso.

Durante la noche del miércoles 24 de septiembre una persona enmascarada percutió lo que se presume es un arma al parecer de balines contra el médico en mención, en el estacionamiento trasero del nosocomio.

EL ROSARIO._ Ante el hecho que sufriera el ex Alcalde y médico Manuel Antonio Pineda Domínguez en un área del Hospital Integral, su titular Ramón Palazuelos Acostó aseguró que además de reprobable es un hecho preocupante tanto para el personal como para pacientes.

“En esta ocasión en las agresiones dentro de nuestras instalaciones de nuestra unidad y pues ahora si que pone en riesgo la integridad de todos nosotros. Afortunadamente las lesiones que recibe nuestro compañero el doctor que estaba por entrar a laborar no compromete la vida de él, ni pasó a mayores, en cuanto a eso pero el proceso de inseguridad pues sí nos compromete o nos pone en cierto riesgo y con algún nivel de estrés”.

Señaló que no se cuenta con un antecedente de un hecho similar en la unidad a su cargo.

No obstante, refirió que se pedirá que se refuercen las acciones al hacerla del conocimiento de las autoridades competentes como lo son la autoridad municipal, Secretaria de Salud, entre otros.

“Es importante siempre pedir el apoyo de las autoridades y reforzar la seguridad, con toda la seguridad de que lo vamos a hacer”, argumentó.

Sostuvo que no se ha tomado una terminación o acción inmediata ya que se tenían horas de ocurrido el hecho pero garantizó que se solicitará se tomen acciones por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de trabajadores y ciudadanos.