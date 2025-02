Director de Seguridad Pública afirma que en Rosario se mantiene todo bajo control

EL ROSARIO._ A una semana de que se registrara el bloqueo por ponchallantas y presuntos enfrentamientos en la carretera a Matatán, el Director de Seguridad Pública, Roberto Martín Curiel Ceballos sostuvo que el municipio se mantiene bajo control.

”Hasta ahorita no se ha descontrolado la inseguridad aquí en Rosario; esos hechos que pasaron solamente cuatro reportes que se giraron de ponchallantas que fue lo único que se reportaron”, afirmó.

Precisó además que en esa ocasión tan sólo fue un bloqueo en la carretera Federal México 15 entre Chilillos y el crucero a Chametla, teniendo como resultado cuatro vehículos afectados.

Descartó que la situación haya escalado a niveles como ha ocurrido en el vecino municipio de Mazatlán o el centro como lo son Elota y Culiacán.

”No, no, aquí en El Rosario estamos bien tranquilos gracias a Dios, la seguridad pues ha estado tranquila, ha estado la gente saliendo tranquila”, argumentó.

Llamó a las personas que realizan psicosis de este tipo de situaciones a estar tranquilos al sostener que será él mismo quien informe de ocurrir estos hechos.



Alcaldesa de Rosario evita declarar sobre temas de inseguridad

Al buscar el comentario sobre los hechos de alto impacto que se han registrado en el municipio a su cargo, la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, ha mostrado resistencia a brindar declaraciones.

Esta no es la primera ocasión en la que la Presidenta Municial, refiere “que si es de seguridad, ¡no!”.

”De seguridad no, pregúntame lo que quieras, no me meto en eso”, expresó.

Sostuvo que de ese tema se tiene que abordar a las autoridades encargadas de la seguridad.

”No sé decirte porque al final yo te puedo decir una cosa y luego dicen que nunca estamos igual. Yo tengo otros datos y la gente tiene otros ¿Cómo le hacemos?”, concluyó.

Además, en repetidas ocasiones cuando se presentan estos hechos se ha esperado a Valdez Aguilar hasta por espacio de tres horas sin ser atendidos.