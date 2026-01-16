Director de Seguridad Pública de Escuinapa plantea trabajar en conjunto con fuerzas militares y federales

ESCUINAPA._ El recién nombrado director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Rosario Guadalupe Camacho García, informó que habrá un trabajo conjunto con corporaciones federales para reforzar la seguridad en el municipio.

“Voy a empezar a conocer el municipio de Escuinapa, vamos a trabajar en conjunto con fuerzas militares y federales”, expresó Camacho García.

A partir de su llegada este jueves, el funcionario comenzará a recorrer el municipio para evaluar la situación en materia de seguridad y coordinar acciones con las diversas áreas de gobierno.

Ya tuvo un acercamiento con el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, lo recibió junto a la Secretaria del Ayuntamiento Araceli Ibarra Rojas, con quienes se presentó al relevar al Comandante Abel Rosario López Domínguez.

Informó que tiene el conocimiento sobre las situaciones que en tema de seguridad se han presentado el mes pasado y hace unos días en el municipio en relación con enfrentamientos y bombazos.

Su objetivo es continuar trabajando en el tema de seguridad, como se vayan presentando las situaciones y con lo que ya se tiene establecido como parte de acciones preventivas, señaló.

Camacho García es Comandante de la Policía Estatal Preventiva con 14 años de antigüedad en la corporación. Aunque ha estado al frente de grupos de la Estatal Preventiva, es la primera vez que está al frente de una corporación municipal.