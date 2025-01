$!Directora de DIF Rosario desconoce designación de guardería a militares

”La verdad yo desconozco eso, no sé si con otra autoridad puede preguntar eso”, afirmó.

En lo que respecta al que no se ha puesto en marcha, manifestó, que fue por indicación de Protección Civil al no ser segura para los menores por las condiciones en que se encuentra.

”Cuando iniciamos la administración vino Protección Civil, pues canalizó y nos comentó de que los techos no tienen el material adecuado, no utilizaron el material adecuado para hacer los techos entonces se tiene que tumbar los techos. No es segura para los niño”, sostuvo.

Refirió que se contempla rehabilitar el edificio pero que no se podía brindar detalles como el monto de inversión que se requiere o el plazo que pueda llevar concretar las acciones.

”Mire esa información todavía no se la puedo proporcionar”, concluyó.

Se buscó el comentario de la Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar, pero se negó a dar declaraciones mostrando evitar temas de seguridad.