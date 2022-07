Directora de la UAdeO en Escuinapa pide a alumnos defender la universidad

ESCUINAPA._ A través de mensajería instantánea, la directora de la Universidad Autónoma de Occidente, extensión Escuinapa, Romana Rubio García, pidió a los alumnos defender a través de redes sociales a la institución.

Les garantizó además que tendrán su documentación a tiempo, al descartar que vayan a pasar situaciones como las que denunciaron padres de familia, a cuyos hijos se les impidió graduarse el martes.

“Hola jóvenes, buenas tardes, entiendo que estén así, pero para (sic) tienen una excelente tutora, que de mi mano todo su expediente estará al 100, no se preocupen, acuérdense de Quijote... Estoy para servirles siempre. Saquen la casta y defiendan su universidad”, les señala.

Pese al llamado, los alumnos que aún se mantienen dentro de la institución, externaron su preocupación e incertidumbre por la situación que no solo están denunciando estudiantes que no pudieron graduarse, sino muchos otros que han pasado por la universidad y no han podido obtener su título o documento que avale sus estudios.

“Sí estamos preocupados, nos angustia porque esto que denuncian los compañeros que no pudieron graduarse, son cosas que ya se decían, sentimos que a la Rectoría de la UAdeO no le interesa Escuinapa, porque no han puesto atención nunca y según la directora Romana ella es gente de la Rectora, está protegida”, señaló uno de los alumnos.

El problema es serio, indicaron, no se trata de que pierdan un día, están perdiendo un año de estudios o cuatro de la carrera, porque los documentos se extravían y nadie es responsable de eso, eso es lo que más les preocupa, manifestaron.

“Son años en que se ha permitido que el problema crezca, las sobrinas de la directora son quienes daban clases, ha metido a su familia, la verdad si me dijeran si recomiendo la universidad, mi respuesta es no”, dijo otro de los alumnos.

Hay ex alumnos que no solo no han podido resolver lo de la documentación que acredite sus estudios, sino que han vivido las ofensas y la intromisión en su vida personal de la funcionaria a cargo, manifestaron, por lo que reclamaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

“Estos puestos no deberían ser políticos, necesitamos gente de verdad comprometida, la universidad no ha crecido y aparte nos tienen en un hoyo, porque al no tener documentos, no sabemos si realmente estudiamos en una universidad regular o de esas ‘patito’, es urgente que actúen las autoridades educativas”, señalaron.

De no tener respuestas a las demandas que han hecho a través de medios de comunicación, no descartaron hacer un plantón en la universidad para que se solucione e investigue la problemática que se tiene.