$!Directora pide ayuda para resolver derrumbe en barda perimetral en primaria de Rosario

EL ROSARIO._ Ante el peligro que representa el derrumbe en parte de la barda perimetral de la Primaria Justo Sierra, su directora Esther Elizabeth Díaz Carrillo, llamó a las autoridades competentes a brindar una solución a este problema. Díaz Carrillo expuso que ya se dio a conocer al Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, SEPyC, así como también al Ayuntamiento.

“Confiamos que a partir de enero nos echen un poco la mano para restaurar esa barda porque sí es un peligro tener esa barda así”, expuso. Relató que el desperfecto se debió al hecho de que retiraron una vivienda y al perder fuerza la barda se vino abajo.

“Ya tenemos de octubre para acá, ya tenemos tres meses con eso, se derrumbó completamente con cimentación y todo”. La directora del plantel, refirió que han tenido que tomar acciones entre las que mencionó las guardias de los maestros principalmente durante los recreos.