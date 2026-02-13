$!Disminuye despliegue de Fuerzas Federales en inmediaciones de El Verde, Concordia

A 13 días del reforzamiento del operativo en busca de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad el 23 de enero en la cabecera municipal, cinco de ellos ya encontrados sin vida en una fosa clandestina, disminuye la presencia de elementos de Fuerzas Federales en El Verde y área aledaña del municipio de Concordia. El jueves y este viernes nada más se observa la presencia de elementos de la Guardia Nacional con una camioneta en vigilancia permanente en el acceso a la brecha donde fue encontrada la primera de las seis fosas clandestinas en esta área ubicada a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Cerca de las 12:08 horas al lugar llegaron elementos del Ejército Mexicano en dos camionetas, una se quedó en el punto de vigilancia y otra continuó hacia donde fue hallada la fosa clandestina y minutos después regresó y ambas unidades del Ejército se retiraron del lugar. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, de los 10 cuerpos exhumados en este lugar, cinco de ellos ya fueron identificados y notificados a sus familiares de que se trata de parte del grupo de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp privados de la libertad la mañana del 23 de enero del presente años en el Residencial Clementina, ubicado al norponiente de la ciudad de Concordia, inmueble actualmente asegurado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Los otros cinco cuerpos encontrados en este lugar no han sido identificados, de acuerdo con lo que informó a principios de la presente semana la FGR.

También dio a conocer que continúa la búsqueda de los otros cinco trabajadores mineros aún no localizados. En otras fosas clandestinas ubicadas a unos 3 kilómetros al poniente de El Verde, a principios de la presente semana fueron encontrados otros cuatro cuerpos, y de acuerdo con algunas versiones, posteriormente fueron localizados otros cadáveres, por lo que ya suman más de 14 cuerpos localizados en las al menos seis fosas clandestinas halladas en esta zona desde que comenzó el operativo de búsqueda de los trabajadores mineros. En el anuncio de este reforzamiento hecho por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participan mil 190 elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Especiales y ministeriales con apoyo de tres helicópteros y dos aviones militares.