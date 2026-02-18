El Sur
Violencia

Disparan contra tráiler al sur de Escuinapa; roban a chofer, que resultó ileso

Un grupo de hombres armados lo atacaron para despojarlo de su cartera, celular y objetos de valor
Noroeste/Redacción
18/02/2026 08:51
TECUALILLA, Escuinapa._ Un trailero resultó ileso después de ser atacado a balazos en la autopista Mazatlán-Tepic en el tramo de San Miguel de la Atarjea y Tecualilla.

El trailero fue interceptado por cuatro hombres armados, quienes buscaban al parecer asaltarlo, el hombre se resistió y no paró la marcha del pesado camión.

Aunque las balas impactaron la parte frontal, este siguió su marcha pero de manera lenta, lo que fue al parecer aprovechado por los delincuentes para que abordarán la unidad y mediante amenazas lo despojaron de su cartera, celular y lo que traía de valor, informaron autoridades.

Después de avanzar unos kilómetros solicitó ayuda de autoridades y compañeros. El reporte es que resultó ileso.

Transportistas han solicitado que se tenga una mejor seguridad de la carretera federal y la autopista en la zona sur, debido a que se ha convertido en un sitio de riesgo

