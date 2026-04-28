$!Distinguen a minero Raúl Osorio como miembro honorífico de Protección Civil Nacional por trabajos de rescate

ROSARIO._ Por su incansable labor en el rescate de sus cuatro compañeros en la mina Santa Fe, en Rosario, el minero Raúl Osorio Osorio recibió un reconocimiento especial por parte de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa en nombre de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El reconocimiento se hizo en la oficina que ocupó el Puesto de Comando al concluir las labores que se extendieron a lo largo de los 33 días con el rescate de Alejandro, Francisco, Abraham e Isidro.

En su discurso, la funcionaria federal destacó que todos los presentes en las acciones de búsqueda y la ciudadanía forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil que encabeza la Presidenta de México. “Y a nombre de la Presidenta de México, me permito entregarle a Raúl Osorio Osorio, un distintivo porque es nuestro representante honorífico del Sistema Nacional de Protección Civil”, expresó Velázquez Alzúa. Con esa distinción, explicó, convierte a Raúl en miembro honorífico de dicho Sistema Protección Civil.