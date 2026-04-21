$!Docentes de CESUR denuncian presunto acoso, nepotismo y abuso de autoridad contra directivos

ROSARIO._ Ante un presunto acoso laboral, nepotismo y abuso de autoridad por parte de directivos del Centro de Estudios Superiores de El Rosario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, docentes pidieron la intervención de las autoridades universitarias.

La denuncia, expuso el profesor Isaac Quesada Villalobos, se formalizó ante la Agencia del Ministerio Público local, con carpeta de investigación 02441/2026 con fecha del 19 marzo por acoso laboral.

La inconformidad está respaldada por los maestros Julio Domínguez Rendón, Annsaira Aguilar, Yuritza Aguilar.

“Todos los maestros hemos estado sufriendo acoso laboral de una forma a otra pero la situación conmigo empieza hace un año con el rechazo que nosotros tuvimos al negarle una materia, o materias a la directora en turno para que estas se las diera a su esposo”, dijo.

Quesada Villabolos refirió que uno de los hechos que se presentó tras la negativa de los docentes fue un proceso administrativo donde aseguró se han juntado firmas en su contra.

“Me llega un documento de Culiacán, se lo voy a hacer llegar también; donde dice que yo porto armas, que amenazo alumnos, que me mofo de ellos en plena clase, que los grosereo, que los ofendo, entonces situaciones que son demasiado fuera de la realidad”, argumentó.

Otra situación que se expuso es que no se da la asignación de carga horaria de acuerdo a perfiles sino a familiares, en el caso concreto de la directora a su esposo José Alberto Burgueño, su hermana Alexandra Echagaray, y su prima Ingrid Solorzano.

Asimismo, los docentes coincidieron en que la dirección no respeta las calificaciones que se asignan a los estudiantes que no cumplen con las actividades en clases por intereses personales.