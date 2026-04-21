$!Docentes de CESUR denuncian presunto acoso, nepotismo y abuso de autoridad contra directivos

ROSARIO._ Ante un presunto acoso laboral, nepotismo y abuso de autoridad por parte de directivos del Centro de Estudios Superiores de El Rosario de la Universidad Autónoma de Sinaloa, docentes pidieron la intervención de las autoridades universitarias.
La denuncia, expuso el profesor Isaac Quesada Villalobos, se formalizó ante la Agencia del Ministerio Público local, con carpeta de investigación 02441/2026 con fecha del 19 marzo por acoso laboral.
La inconformidad está respaldada por los maestros Julio Domínguez Rendón, Annsaira Aguilar, Yuritza Aguilar.
“Todos los maestros hemos estado sufriendo acoso laboral de una forma a otra pero la situación conmigo empieza hace un año con el rechazo que nosotros tuvimos al negarle una materia, o materias a la directora en turno para que estas se las diera a su esposo”, dijo.
Quesada Villabolos refirió que uno de los hechos que se presentó tras la negativa de los docentes fue un proceso administrativo donde aseguró se han juntado firmas en su contra.
“Me llega un documento de Culiacán, se lo voy a hacer llegar también; donde dice que yo porto armas, que amenazo alumnos, que me mofo de ellos en plena clase, que los grosereo, que los ofendo, entonces situaciones que son demasiado fuera de la realidad”, argumentó.
Otra situación que se expuso es que no se da la asignación de carga horaria de acuerdo a perfiles sino a familiares, en el caso concreto de la directora a su esposo José Alberto Burgueño, su hermana Alexandra Echagaray, y su prima Ingrid Solorzano.
Asimismo, los docentes coincidieron en que la dirección no respeta las calificaciones que se asignan a los estudiantes que no cumplen con las actividades en clases por intereses personales.
“El llamado a las autoridades hoy en día es a que vengan y revisen las instalaciones de CESUR, que hagan una auditoría general para que vean que CESUR está invadido por el nepotismo, la falta de perfiles de maestros y el abuso de autoridad o acoso laboral”, argumentó Quesada Villalobos.
Esta situación, sostuvieron, se refleja en la baja matrícula que cuenta la institución que incluso ha llevado a la desaparición de las carreras de Turismo e Informática, peligrando la carrera de Administración.
“La prueba está que algo anda mal desde que están cerrando las carreras, ¿Qué municipios no quisieran la Universidad para que estudien los alumnos?”.
Al darse el cierre, se indicó que los docentes han “brincado” a otras carreras sin contar con el perfil adecuado.
“El puesto de confianza que anteriormente cubría la hermana de la directora que el semestre pasado cubrió un puesto de confianza y 30 horas en el aula, que en realidad el tiempo no le da pero, bueno no sé cómo se dividió ahí”, señaló Annshaira Aguilar.
Ante esta situación, piden la intervención de las autoridades competentes por el futuro de la institución, aunque no se expuso que se busca agotar el diálogo, no se descartó el llegar a radicalizar las medidas a fin de que se termine con el acoso y abuso de autoridad.
Se buscó a las docentes señaladas en busca de la correspondiente réplica pero se indicó que se reservaban este derecho.