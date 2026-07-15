Docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se incorporarán a la Red de Tutores del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial

Cuatro docentes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa fueron seleccionados para incorporarse a la Red de Tutores Técnicos e Inglés, que permitirá el despliegue, en todo el país, de los cursos de la Segunda Convocatoria 2026 del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (CPFIA), en marco de las acciones de colaboración establecidas con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.

El rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, felicitó al grupo de docentes seleccionados por su próxima participación en la capacitación de jóvenes, tanto de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, como de otras instituciones de nivel superior de México.

Docentes seleccionados:

Lic. María de los Ángeles García Mancinas - Curso de Inglés

MSD. David Alonso Dueñas Delgado - Cisco Network Technician

MGTI. Jorge Luis de la Paz Ramos - IBM - Análisis de Datos e IA

Ing. Ángel Arnulfo Palacios Santos - Curso de Inglés