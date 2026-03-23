$!Docentes de Rosario reciben capacitación sobre protocolos de intervención en salud mental

EL ROSARIO._ Con el objetivo de poder brindar una atención oportuna en casos de alumnos vulnerables y promover un entorno escolar seguro, docentes de la preparatoria UAS local, realizaron la primer etapa del curso “Protocolo de Intervención en Salud Mental en el Ámbito Educativo”.
El curso fue impartido por María de los Ángeles Torres Morales, titular del Centro de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) El Rosario.
De la capacitación los docentes obtuvieron herramientas en detección, acercamiento, valoración, notificación, canalización y seguimiento ante alumnos con algún tipo de problema mental.
Durante la intervención, se abordaron mecanismos para poder identificar las señales de alerta en jóvenes y la forma de intervención docente, ante posibles casos como primer respondiente.
Acción, la cual se indicó que forma parte de las acciones que coordina la Unidad de Bienestar Universitario (UBU).
Así mismo delimita con precisión en los límites del actuar de las partes involucradas, que va desde los maestros, tutores, orientadores, psicólogos y directivos, para canalizar debidamente a un alumno a instancias de apoyo del sector salud o gobierno.
Con esta actividad y la segunda parte del taller el próximo miércoles 25, se indicó que la preparatoria UAS El Rosario, reafirma su compromiso con la seguridad de su comunidad estudiantil, docente y administrativa, promoviendo una formación integral de sus estudiantes y jóvenes ciudadanos con responsabilidad social.