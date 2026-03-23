$!Docentes de Rosario reciben capacitación sobre protocolos de intervención en salud mental

EL ROSARIO._ Con el objetivo de poder brindar una atención oportuna en casos de alumnos vulnerables y promover un entorno escolar seguro, docentes de la preparatoria UAS local, realizaron la primer etapa del curso “Protocolo de Intervención en Salud Mental en el Ámbito Educativo”.

El curso fue impartido por María de los Ángeles Torres Morales, titular del Centro de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) El Rosario.

De la capacitación los docentes obtuvieron herramientas en detección, acercamiento, valoración, notificación, canalización y seguimiento ante alumnos con algún tipo de problema mental.