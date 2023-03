ROSARIO. _ Docentes de las zonas escolares de este municipio se concentraron en las instalaciones de Servicios Regionales Baluarte-Cañas en apoyo a profesores que mantienen tomadas las oficinas en demanda de pagos pendientes.

Los profesores de zonas rurales demandan el pago de una compensación denominada E3 que se otorga a quienes están en localidades serranas o alejadas y que tienen que realizar funciones no solo de maestros, sino de intendentes, directores y todo lo que implica estar al frente de una institución, señaló el Secretario de Organización de la Región VIII Escuinapa-Rosario del SNTE 27.

“La mala organización por parte de la Secretaría se ve reflejada en el desempeño de los maestros, porque no se les está pagando la compensación E3, nos dicen que la próxima quincena se regularizará, pero así tienen 3-4 quincenas diciendo lo mismo, no se llega acuerdo o respuesta que los maestros esperan”, dijo Aldo Grave Rodríguez.

Los docentes afectados no han recibido el pago en algunos casos desde el mes de agosto y decidieron asumir estas acciones de parar el Departamento de Servicios Regionales, pues han esperado quincena tras quincena que se diera solución sin que esto se haya concretado.

Son entre 8 y 9 docentes de la zona de Rosario y Escuinapa los que no han recibido este pago, informó, pero en todo el estado son alrededor de 85 personas.

“Si no tenemos respuesta, entre martes y miércoles de la próxima semana haremos un paro regional, vamos a suspender clases, hoy no hay esa suspensión porque los maestros vinieron a apoyar en horarios que no afectaran a sus alumnos”, dijo.

Lo que exigen, señaló, es un derecho que tienen los maestros de la zona rural, que utilizan ese recurso de compensación para trasladarse, quedarse en la comunidad y tener sus alimentos, pero la SEPyC los está afectando al no pagarles.

Manifestó que se han acercado con la Secretaría Graciela Domínguez Nava pero no han tenido respuesta satisfactoria, solo les señalan que en la quincena llegará y no ha sido así, ya han pasado 14 quincenas sin que el recurso les haya llegado.

El paro regional podría afectar a alrededor de entre 8 y 9 mil alumnos desde preescolar, hasta bachilleratos que dependen de profesores de nivel federal, informó.