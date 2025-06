$!Don Chendo, un siglo de vida y amor como padre

Nacido en 1925, “Don Chendo”, como también es conocido, no puede hablar de historias de fuera del mundo, pero sí de aquellas que han formado parte de su vida.

Recuerda también a su abuelo Cleofas, con quien iba al quelite, montados en un burro y con quien empezó a admirar la belleza de las mujeres, era corajudo, indica.

Don Chendo no habla mucho de paternidad, aunque es algo que le enorgullece, cuando mira a sus hijas ser buenas personas, aunque su primer hijo fue un varón, quien murió hace unos años, era joven cuando se convirtió en papá por primera vez.

Después se casó y se convirtió en padre de tres mujeres, a quién siempre le hacía recomendaciones, sobre todo respecto a los hombres, pues acepta, fue muy noviero.

“Yo fui cabrón, tuve muchas novias... no sé cómo he sido como papá, mis hijas son buenas, no pelean, están aquí”, expresa.