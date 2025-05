$!Don Ismael necesita un tanque de oxígeno pequeño para acudir a su cita anual con el mar

“Siempre he ido a Las Cabras desde que tengo uso de razón, tenía cinco o seis años cuando empecé a ir con una tía... quiero de corazón ir, pero ando buscando un tanque de oxígeno chico, que pueda llevarme”, explica.

“El momo” Arenas como es conocido en el municipio, tiene un temor este año y es no asistir a su enramada número 25, pues no ha conseguido un tanque de oxígeno pequeño que pueda asistirlo mientras esté en su enramada.

Sus hijos han intentado conseguir ese tanque de oxígeno, pero no lo han encontrado, por lo que su visita a las fiestas del Mar no es tan certera, tendría que quedarse este año en casa, algo que no desea.

Menos ahora que, en el escenario principal de la fiesta, el cual se ubica a unos metros de su enramada, estará Julio Preciado ‘el Gigante de las Bandas’ su sobrino.

“Es mi pariente Julio Preciado, es mi sobrino, la mamá de él y mi madre eran primas hermanas, su mamá se llamaba Estela y la mía María Elena Quevedo”, expresa.

Son casi 81 años los que tiene de vida, mientras relata su cita con la playa por más de 75 años, su mente parece divagar al mar, ese mar que ha sido testigo de tantas cosas en su vida.

Desde que con 5 años veían pasar el carro del señor al que llamaban ‘Tereque’ que era como una pulmonía que era el único vehículo de transporte público, hasta el que iba con sus tías para atravesar las marismas y el cerro de las cabras.