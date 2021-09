$!Don Juan vio la inundación y la corriente del arroyo ‘Las Chivas’ desde su casa, en El Trébol 1, en Escuinapa

EL TRÉBOL 1, Escuinapa._ Acompañado de “La Negra”, su perra, es como vivió don Juan Aguilar Millán la inundación y la furia de la corriente del arroyo “Las Chivas” durante las lluvias del huracán Nora.

El adulto mayor vive en una casa hecha de palos, ladrillo, lodo y palma una edificación común en esta comunidad tepehuana, la cual ha resistido el paso del huracán Willa, pero estuvo a punto de ceder ante el arroyo que pasa por la comunidad.

“La otra vez con el huracán Willa estaban los troncones centrados en tierra, en las ‘secas’ le hice puntuales a la vuelta y vuelta, nada más se sacudía la casa por el viento, se me hacía que se caía, pero no, ahora se vino de repente el agua, hacía corriente por las dos puertas, pero no me salí” relata.