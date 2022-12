$!Don Tomás, el guardián del tiempo en Escuinapa

El tiempo no lo siente, mientras explica los detalles de ese viejo reloj, que lo ha apasionado pues, aunque a los 18 años empezó a trabajar en una joyería viendo diversos relojes, este es especial, marca la historia de su municipio, en donde ha estado 97 años.

“Me encanta esto de ser relojero, me enseñé con Óscar Murúa ‘El Diamante”, cuando me dijo que viniera a verlo, le dije que no le entendía, pero me fui familiarizando, lo lavo, lo aceito, cuando una pieza está quebrada le busco compostura”, dice.