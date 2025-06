$!Doña Chicha ya tiene nueva silla de ruedas

“Cuando llegó el muchacho le dije, ¿pero yo no tengo dinero para pagarla? Y me dijo que era regalada, gracias por eso”, expresa.

“Lo que si quisiera que me diera el DIF son despensas, antes me daban una tarjeta para la despensa pero hace más de tres años no me dan nada”, expresa.

Ser parte del padrón de despensas es algo que si requiere, es un apoyo para sus alimentos, indicó.

Ella vive sola pero puede cocinar aún, le gusta sentirse útil, como cuando bailaba con el grupo “la edad de oro”, los tiempos han cambiado, hoy tiene más años pero el mismo interés de seguirse moviendo sobre su casa, escuchando música, viviendo cada día de manera especial.