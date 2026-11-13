$!Dona ex Alcalde de Escuinapa predio de acceso a la UTEsc; culmina litigio con el Ayuntamiento

ESCUINAPA._ Con la donación de un predio, que es el camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, culminó un problema legal del Ayuntamiento y el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández.
El también empresario informó que decidió donar el predio, por lo que un juez había sentenciado al Ayuntamiento el pago de más de 2 millones de pesos por el litigio iniciado en 2017.
“A partir de 2017 que se construyó ese camino, quiero manifestar que nunca fui tomado en cuenta, ni fui avisado que se iba a construir ese camino ahí por parte del Ayuntamiento en turno. Antes de que se venciera el plazo tuvimos que hacer la demanda, jamás fue mi intención lucrar ni tener ningún beneficio económico, sin embargo, nunca tuvimos acercamiento (con las administraciones públicas)”, dijo Bustamante Hernández.
Cuando la sentencia se dictó a su favor, hubo un acercamiento de la administración pública, de los regidores para negociar, y eso se reconoce, comentó.
Los gastos del juicio serán lo único que deberá pagar el Ayuntamiento; por parte de su familia, la decisión fue donar ese predio con valor de 2.5 millones de pesos para beneficiar al Ayuntamiento, pero principalmente a decenas de estudiantes que van a la Universidad Tecnológica de Escuinapa utilizando ese acceso.
“Es un verdadero placer apoyar a los estudiantes, porque uno no debe oponerse al desarrollo, a la educación de los jóvenes, máxime de la Universidad que tenemos, que tiene la mayor matrícula, la que da más resultados”.
Bustamante Hernández apuntó que este es un gesto solidario que hacen a la sociedad, a los escuinapenses, ya que han sido bendecidos y pueden aportar al municipio, lo malo fue el tiempo transcurrido para llegar a tomar estas decisiones, pues antes no hubo el acercamiento de las administraciones públicas pasadas.
Consideró además que esta es una administración y un Cabildo responsable y en su caso lo hace como parte de una responsabilidad social, de ver cómo crecen los estudiantes y que es de lo que se sienten orgullosos los escuinapenses.
El Rector de la UTEsc, Juan Manuel Mendoza Guerrero, agradeció este gesto de parte del empresario y de la familia Hernández Sarabia, que ya había beneficiado hace un tiempo con 2 hectáreas también a la Universidad.
La Secretaria del Ayuntamiento, Araceli Ibarra Rojas, agradeció la voluntad de culminar con este proceso legal a Bonifacio Bustamante Hernández, reconociendo el aporte al sector educativo y la solidaridad que siempre han mostrado, como lo hizo en su momento su esposa, la regidora Celia Lucía Sarabia Abrajan, quien falleció en marzo pasado.