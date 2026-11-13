$!Dona ex Alcalde de Escuinapa predio de acceso a la UTEsc; culmina litigio con el Ayuntamiento

ESCUINAPA._ Con la donación de un predio, que es el camino a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, culminó un problema legal del Ayuntamiento y el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández. El también empresario informó que decidió donar el predio, por lo que un juez había sentenciado al Ayuntamiento el pago de más de 2 millones de pesos por el litigio iniciado en 2017. “A partir de 2017 que se construyó ese camino, quiero manifestar que nunca fui tomado en cuenta, ni fui avisado que se iba a construir ese camino ahí por parte del Ayuntamiento en turno. Antes de que se venciera el plazo tuvimos que hacer la demanda, jamás fue mi intención lucrar ni tener ningún beneficio económico, sin embargo, nunca tuvimos acercamiento (con las administraciones públicas)”, dijo Bustamante Hernández.

Cuando la sentencia se dictó a su favor, hubo un acercamiento de la administración pública, de los regidores para negociar, y eso se reconoce, comentó. Los gastos del juicio serán lo único que deberá pagar el Ayuntamiento; por parte de su familia, la decisión fue donar ese predio con valor de 2.5 millones de pesos para beneficiar al Ayuntamiento, pero principalmente a decenas de estudiantes que van a la Universidad Tecnológica de Escuinapa utilizando ese acceso. “Es un verdadero placer apoyar a los estudiantes, porque uno no debe oponerse al desarrollo, a la educación de los jóvenes, máxime de la Universidad que tenemos, que tiene la mayor matrícula, la que da más resultados”.