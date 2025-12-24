El Sur
Creatividad

Doña María utiliza sus habilidades para crear manualidades que regala a los suyos

Tras varias décadas como comerciante, ahora utiliza su tiempo libre para aprender en los talleres del DIF Escuinapa
Carolina Tiznado |
24/12/2025 13:38
24/12/2025 13:38

ESCUINAPA._ Dedicada al comercio por décadas, llegó un momento para doña María García Saldaña de irse a casa.

Dejar el puesto de frutas y verduras para dedicarse a ella, pero irse a casa no fue para esperar que el tiempo transcurriera sino para seguir aprendiendo.

Y así empezó su labor de tejer y crear manualidades en los talleres del DIF, ahora para hacer felices a sus hijos y nietos.

”Antes les regalaba juguetes, ahora les regalo manualidades que nos enseñan aquí, ya hice una vela, un osito, unos arbolitos de navidad, la señora Clos y tengo varios regalitos para mis nietos”, explica mientras muestra sus creaciones.

Cada objeto que estará en el pino de Navidad este año, ha sido elaborado por ella, los hace en fieltro con lentejuelas, con telas, con “limpia pipas” y luces, el regalo tiene que ser del gusto de ellos, a quienes conoce bien, por eso sabe que una vela será para uno de sus nietos y un pino para una de sus hijas.

”Iniciar lo de este año, es un mes, los arbolitos son rápidos, lo bordado de lentejuela sí unos cinco días”, dice

Tiene 10 nietos, a los nietos más pequeños les da lo que puede ser más llamativo para ellos, como los osos, a los más grandes son otras cosas.

A quienes viven en el extranjero les guarda las cosas, siente que todo reciben con cariño por ser lo que hace su abuelita.

#Escuinapa
#Talleres
#Regalos
#DIF
