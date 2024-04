CRISTO REY, Escuinapa._ ¿Dónde esta Ana Karina Saldaña? Es la pregunta en un hogar de esta comunidad donde han pasado ya 15 días sin que sepan su paradero.

La menor de 13 años salió de casa, se dice que tomó un camión con destino a la cabecera municipal, ellos como familia desconocen pues no tenía amigos, solo hablaba con alguien por celular pero no saben quien era.

“En el Ministerio Público dicen que la andan buscando, pero no sabemos, lo que nos dijeron que está en San Blas, Nayarit, ya dijimos ayer (domingo) a los del Ministerio Público, pero nada”, expresa su tía María Guadalupe Moreno.

La Alerta Amber se dio tres dias después de la denuncia, era burocracia en la que perdieron tiempo, además de que la Semana Santa era de días inhábiles, para ellos fue tiempo en que no se avanzó.

Ana Karina estaba a cargo de su abuela, una adulta mayor que no se puede mover, le duelen los pies, pero lo que les pide es que busquen a la niña, que la lleven a casa pues puede estar en riesgo.

No saben como empezó una comunicación con una persona, desconocen si es mujer u hombre, joven o adulto, todas esas preguntas no tienen respuesta, mientras las autoridades les dicen que sí están buscando, ellos como familia no tienen esa certeza.

El domingo circuló la imagen de Alerta Amber con la palabra “localizada”, una información falsa, hasta el momento no han tenido comunicación con la adolescente y la incertidumbre crece.

En estos 15 días han sido víctimas hasta de extorsiones, por lo que urgen a las instituciones, a quienes defienden a mujeres, a quienes buscan a sus seres queridos, que los ayuden.

Su capacidad económica es prácticamente nula, buscan como pueden, pero ya están desesperados, indicaron.