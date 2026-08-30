$!‘¿Dónde está mi hijo?’: Martha busca a Marden tras más de un año desaparecido

EL ROSARIO._ Con un nudo en la garganta, producto de la desaparición de su hijo Marden Rolando Reyes Álvarez, Martha Liliana Álvarez Anaya reconoció que, a poco más de un año de ausencia, las pistas que le proporcionan llamadas anónimas la han llevado muchas veces de la esperanza al dolor.

Recordó que fue alrededor de las 21:00 horas del 25 de mayo de 2025 cuando Marden, en ese momento de 25 años, se encontraba con un amigo en el barrio de La Cruz, en la cabecera municipal de Rosario, cuando fue privado de la libertad.

Por este motivo se sumó al colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, y ante la fe de encontrar a su hijo ha decidido no desestimar ninguna pista, ni mucho menos escatimar esfuerzos que lo lleven a tenerlo de nuevo entre sus brazos.

“Llamadas anónimas que nos han hecho (dicen) que mi hijo está por tal lado, por Siqueros, muerto, tirado; hemos ido a buscarlo, pero no... donde nos dicen que ahí está hemos ido”, aseguró la madre de familia, evidenciando impotencia.