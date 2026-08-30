$!‘¿Dónde está mi hijo?’: Martha busca a Marden tras más de un año desaparecido

EL ROSARIO._ Con un nudo en la garganta, producto de la desaparición de su hijo Marden Rolando Reyes Álvarez, Martha Liliana Álvarez Anaya reconoció que, a poco más de un año de ausencia, las pistas que le proporcionan llamadas anónimas la han llevado muchas veces de la esperanza al dolor.
Recordó que fue alrededor de las 21:00 horas del 25 de mayo de 2025 cuando Marden, en ese momento de 25 años, se encontraba con un amigo en el barrio de La Cruz, en la cabecera municipal de Rosario, cuando fue privado de la libertad.
Por este motivo se sumó al colectivo Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, y ante la fe de encontrar a su hijo ha decidido no desestimar ninguna pista, ni mucho menos escatimar esfuerzos que lo lleven a tenerlo de nuevo entre sus brazos.
“Llamadas anónimas que nos han hecho (dicen) que mi hijo está por tal lado, por Siqueros, muerto, tirado; hemos ido a buscarlo, pero no... donde nos dicen que ahí está hemos ido”, aseguró la madre de familia, evidenciando impotencia.
Detalló que al concluir la búsqueda, donde le asegura la llamada anónima que lo encontraría, al ver que son mentiras siente que el mundo se le derrumba.
La más reciente llamada, señaló, fue hace poco y les aseguraron que su hijo está en el vecino municipio de Escuinapa junto a otras nueve personas desaparecidas.”
“Nos dan esperanza pero a la vez no es cierto, nada más nos ilusionan; lo que yo quiero saber pues ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde me lo dejaron?... porque la verdad día a día nos están matando”.
Martha describió esta situación como un martirio, impotencia, al desconocer el paradero y en qué condiciones puede estar su hijo Marden.
“Ya un año tiene mi hijo desaparecido y pues ahorita hasta la fecha no hemos sabido nada de él... Sí (sigue abierta la herida), cómo no, ya un año que no sé nada, si está vivo o está muerto”, expuso con dificultad.
Para ella, indicó, ha sido vital el apoyo de su familia, su madre, hermanos y sobrinos, quienes la hacen fuerte luego de cada búsqueda y el duro golpe de no encontrarlo.
Sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, Martha Liliana señaló que es un momento donde esperan que al visibilizar este fenómeno esperan que las personas les ayuden a dar con el paradero de sus familiares.