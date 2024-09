EL ROSARIO._ Tras los hechos violentos que se registraron en la sindicatura serrana de La Rastras, dos comunidades se mantienen sin clases y trabajan a distancia hasta nuevo aviso, informó el Supervisor Escolar de la zona 104, Jorge Sillas Franco.

De igual manera, dijo desconocer exactamente qué pasó en esa zona, ya que tan sólo se tuvo conocimiento de que hubo hechos violentos.

“De momento los padres de familia ante la situación de inseguridad por precaución no mandaron los niños a clases pues los maestros no se están presentando”, afirmó.

Detalló que de las 12 comunidades que atiende la supervisión las que se encuentran sin laborar son La Rastra y Plomosas.

El jefe educativo, manifestó que se desconoce cuándo se podrían retomar las clases pero que los docentes envían material vía Whatsapp.

“De momento sí (no se retomarán clases), esta semana los maestros mandaron vía Whatsapp trabajos para los niños que están en casa”, precisó.

Sobre el desplazamiento registrado por autoridades, reconoció que pueda afectar la dinámica de los planteles en mención pero no se ha determinado la cifra de alumnos que cambien de escuelas.

“Pues estamos previendo que sí (afecte), no sabemos exactamente, los papás no han especificado si van a permanecer, quienes bajaron, quienes no, cuántas personas”, argumentó.