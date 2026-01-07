El Sur
Accidente

Dos lesionados deja choque de tráileres al sur de Escuinapa

El accidente ocurrió en la zona conocida como La Muralla, en la carretera federal
Carolina Tiznado |
07/01/2026 15:00
ESCUINAPA._ Dos lesionados fue el saldo de un accidente entre dos unidades pesadas sobre la carretera, a la altura de la sindicatura de Palmillas, al sur del Municipio.

De acuerdo con datos de Seguridad Pública, el hecho se suscitó en el kilómetro 172 de la carretera federal, a la altura del lugar conocido como “La Muralla”.

Un tráiler de color blanco quedó volcado sobre la carretera y el otro quedó fuera de la carpeta asfáltica, el cual transportaba tomatillo.

El conductor de esta última unidad presentó lesiones en un brazo.

La Guardia Nacional se hizo cargo de la investigación de los hechos y se iniciaron maniobras para recoger los vehículos, razón por lo que al parecer hubo un cierre parcial de la carretera libre.

