$!Dos lesionados deja choque de tráileres al sur de Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos lesionados fue el saldo de un accidente entre dos unidades pesadas sobre la carretera, a la altura de la sindicatura de Palmillas, al sur del Municipio.

De acuerdo con datos de Seguridad Pública, el hecho se suscitó en el kilómetro 172 de la carretera federal, a la altura del lugar conocido como “La Muralla”.