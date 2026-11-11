Dos meses sin Aranda y Edith; tres niñas esperan el regreso de sus madres en Escuinapa

ESCUINAPA._ Desde el 23 de agosto, en casa de Aranda Guadalupe Reséndiz Rendón y Edith Alejandra García Castro hay tres niñas esperando su llegada.

En el hogar de Aranda están sus hijas Keylani, de 6 años, y Mía, de 3; mientras en el de Edith Alejandra se encuentra Reychell, de 5 años. Los adultos no saben cómo explicarles que ellas están desaparecidas.

El día de su desaparición, Aranda y Edith, de 26 y 23 años, respectivamente, dijeron que iban a un mandado en Isla del Bosque. Ambas circulaban en una motocicleta Itálika 135 color blanco con negro, semiautomática.

Alrededor de las 20:00 horas fue

La última vez que hablaron con ellas fue alrededor de las 20:00 horas. Le comentaron a sus familias que irían a El Palmito del Verde; después ya no supieron de ellas.

“Hemos estado esperándolas, no sabemos qué decirles a sus hijas, ellas preguntan por su mamá;nosotros estamos tristes, deprimidos, pero también pidiendo que nos digan dónde están, como estén”, dijo un familiar de Aranda.

Son más de dos meses sin saber de ellas, desde entonces las dos familias están sufriendo, buscando, pidiendo respuestas.