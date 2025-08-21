$!Dos personas lesionadas y daños materiales deja carambola en carretera al sur de Escuinapa

PALMILLAS, Escuinapa._ Una carambola entre tres vehículos dejó dos personas con lesiones leves y grandes pérdidas materiales.
Las personas lesionadas son Julissa, de 34 años, quien conducía un automóvil marca Chevrolet sedan amarillo, quien fue atendida por Cruz Roja.
La otra persona lesionada es Germina, de 42 años quien tuvo golpes leves; ella viajaba en un tráiler de la marca Freightliner color blanco conducido por José Alberto, de 53 años.
La otra unidad involucrada es una camioneta de la empresa Bimbo, conducida por Manuel.
Los hechos se presentaron alrededor de las 14:20 horas en la México 15 en el kilómetro 162 a la altura del lugar conocido como La Muralla.
Los vehículos quedaron obstruyendo la vía carretera por lo que no hubo paso durante unas horas.