$!Dos personas lesionadas y daños materiales deja carambola en carretera al sur de Escuinapa

Las personas lesionadas son Julissa, de 34 años, quien conducía un automóvil marca Chevrolet sedan amarillo, quien fue atendida por Cruz Roja.

PALMILLAS, Escuinapa._ Una carambola entre tres vehículos dejó dos personas con lesiones leves y grandes pérdidas materiales.

La otra persona lesionada es Germina, de 42 años quien tuvo golpes leves; ella viajaba en un tráiler de la marca Freightliner color blanco conducido por José Alberto, de 53 años.

La otra unidad involucrada es una camioneta de la empresa Bimbo, conducida por Manuel.