El Sur
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Infraestructura vial

Dos vialidades en mal estado reciben a visitantes de El Rosario

Calles de acceso a dos atractivos turísticos del Pueblo Mágico presentan baches y daños en el pavimento; vecinos piden atención de las autoridades
Hugo Gómez |
12/07/2026 11:17
12/07/2026 11:17

EL ROSARIO._ Tras el inicio del periodo vacional, las malas condiciones de la avenida Rotarismo y la calle José López Portillo reciben a turistas que ingresan desde la pista de cuota Tepic-Mazatlán.

En la zona proliferan baches tanto de grandes dimensiones como de profundidad, por lo que vecinos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Esta ruta conecta con dos de los principales atractivos de la ciudad: el panteón San José, o mejor conocido como “Español”; y el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

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De acuerdo a vecinos, desde haces meses estas calles permanecen en mal estado y representan un punto negativo para la percepción de turistas y visitantes.

Se enfatizó que las malas condiciones se agravaron con las recientes lluvias, al marcarse más el desgaste de la carpeta asfáltica.

Por este motivo, llamaron a las autoridades a llevar a cabo acciones para mejorar la imagen de la ciudad que cuenta con distintivo de Pueblo Mágico, así como por la seguridad de los usuarios.

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