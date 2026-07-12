$!Dos vialidades en mal estado reciben a visitantes de El Rosario

EL ROSARIO._ Tras el inicio del periodo vacional, las malas condiciones de la avenida Rotarismo y la calle José López Portillo reciben a turistas que ingresan desde la pista de cuota Tepic-Mazatlán.

En la zona proliferan baches tanto de grandes dimensiones como de profundidad, por lo que vecinos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.

Esta ruta conecta con dos de los principales atractivos de la ciudad: el panteón San José, o mejor conocido como “Español”; y el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.