$!Dos vialidades en mal estado reciben a visitantes de El Rosario

EL ROSARIO._ Tras el inicio del periodo vacional, las malas condiciones de la avenida Rotarismo y la calle José López Portillo reciben a turistas que ingresan desde la pista de cuota Tepic-Mazatlán.
En la zona proliferan baches tanto de grandes dimensiones como de profundidad, por lo que vecinos piden a las autoridades tomar cartas en el asunto.
Esta ruta conecta con dos de los principales atractivos de la ciudad: el panteón San José, o mejor conocido como “Español”; y el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.
De acuerdo a vecinos, desde haces meses estas calles permanecen en mal estado y representan un punto negativo para la percepción de turistas y visitantes.
Se enfatizó que las malas condiciones se agravaron con las recientes lluvias, al marcarse más el desgaste de la carpeta asfáltica.
Por este motivo, llamaron a las autoridades a llevar a cabo acciones para mejorar la imagen de la ciudad que cuenta con distintivo de Pueblo Mágico, así como por la seguridad de los usuarios.