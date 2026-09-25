Dra. Mariela Berumen, Presidenta de DIF Navolato pone en marcha el Boteo Teletón 2026

Navolato, Sinaloa, a 25 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de promover la participación solidaria de la sociedad y recaudar donativos destinados a fortalecer la atención y rehabilitación integral de niñas, niños y jóvenes con discapacidad, el presidente municipal, Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, y la presidenta del Sistema DIF Navolato, Dra. Mariela Berumen Bernal, pusieron en marcha el Boteo Teletón 2026.

El arranque de esta campaña nacional se realizó en las instalaciones del Ayuntamiento de Navolato, donde ambas autoridades efectuaron una donación simbólica e invitaron a la ciudadanía, al sector empresarial, a comerciantes y servidores públicos a sumarse a esta causa.

El alcalde Jorge Bojórquez destacó la importancia de respaldar las iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más solidaria e incluyente, y refrendó el compromiso de su administración de promover el respeto a los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.

Durante su mensaje, la Dra. Mariela Berumen Bernal señaló que cada aportación, sin importar su cantidad, representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de quienes necesitan atención especializada.

“Cada peso, cada aportación y cada granito de arena entregado de corazón marca la diferencia para estas niñas y niños. Navolato se une a la inclusión y a esta gran causa que durante muchos años ha transformado vidas”, expresó.

La presidenta del DIF Navolato recordó que, desde sus inicios, Teletón ha contribuido a que numerosas familias puedan acceder a terapias y procesos de rehabilitación que, por su costo, serían difíciles de solventar sin el respaldo de la sociedad.

Señaló que la solidaridad de las y los mexicanos ha permitido observar avances importantes en personas que comenzaron sus tratamientos durante la infancia y que actualmente cuentan con mayores herramientas para desarrollarse e integrarse plenamente a la sociedad.

“México, Sinaloa y Navolato somos grandes de corazón. Cuando unimos esfuerzos y voluntades, esa fortaleza se refleja en cambios positivos. Hagámoslo por cada niña, niño y joven que necesita amor, atención e inclusión”, manifestó.

La Dra. Mariela Berumen Bernal convocó a las familias y a los diferentes sectores de la sociedad navolatense a participar en el Boteo Teletón 2026 y demostrar, una vez más, la generosidad que caracteriza al municipio.

El Gobierno Municipal, encabezado por el Dr. Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, y el Sistema DIF Navolato refrendaron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en acciones que favorezcan la inclusión y generen mejores oportunidades para las personas con discapacidad.

En Navolato, El Futuro es Hoy.