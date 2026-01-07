$!Drenaje de Escuinapa tiene ocho puntos críticos en la ciudad, señala la Jumapae

ESCUINAPA._ Se tienen ocho puntos críticos en el sistema de drenaje en la ciudad y se esperan este año realizar colectores, indicó el gerente de Jumapae Santos Gómez Sánchez. “Tenemos alrededor de ocho puntos críticos, que hay que estar atendiendo mínimo cada tercer día... El problema está en que el drenaje (tubería) ya pasó su vida útil”, dijo.

Ya se han presentado proyectos al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental para obras para este año, que esperan sean analizadas y se aprueben en el tema de drenaje. “Si se repara el colector nos soluciona un 80 o 90 por ciento el problema”, expuso.

En algunos tramos ya no se tiene solución ni con el camión vactor, indicó, se requiere una solución mayor. Son siete proyectos los que metieron y esperan que se den prioridad y tienen un costo de entre 17 y 18 millones.