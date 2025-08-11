$!Drenaje se filtraba desde un domicilio en la colonia Centro: Jumapae

ESCUINAPA._ Desde un domicilio de la colonia Centro se filtraba agua de drenaje a la tubería principal de agua potable, lo que originaba mal olor y color, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.
Trabajadores de la paramunicipal abrieron al menos 10 tomas de la calle Veracruz dónde desde hace días se consideraba la posibilidad de que estuviera el problema del mal olor y color de agua en colonias de la periferia.
“La línea llena de drenaje se iba directo al tubo de agua, la mala conexión quedó bajo, se viene sobre la toma, ahí está la manguera vieja, con la manguera nueva hicieron la ‘empalmazon’ ¿Cuántos años tiene este trabajo?”, dijo uno de los trabajadores.
Cuando la línea de agua quedaba vacía, esa tubería se llenaba con agua de drenaje, al empezar a darse el agua por la zona y ante el uso de bombas, la succión se llevaba todo, el agua se contaminaba.
Son problemas que dejan las constructoras, consideraron, ante la falta de supervisión de dependencias como Jumapae, cuando se hacen estos trabajos.
“Son las consecuencias porque no hay una supervisión por parte de Jumapae... es cuando metieron la línea según nueva, pero es manguera vieja”, señaló otro trabajador.
Son más de 10 tomas las que se revisaron, para lograr detectar la manguera que estaba contaminando.
“Se tiene que desazolvar desde las puntas que tienen la tubería de agua, para que el agua se esté drenando, no sé va a parar el abasto pero que no agarren agua hasta las 11 de la mañana”, recomendó Roberto Simental López.
El gerente de Jumapae indicó que eran dos meses con el problema que se ha denunciado pero este tipo de problemas de tubería mal conectada puede estar por toda la ciudad, son malas conexiones.
En caso de que se presente de nuevo un problema como este se informara a la población.