$!Drenaje se filtraba desde un domicilio en la colonia Centro: Jumapae

ESCUINAPA._ Desde un domicilio de la colonia Centro se filtraba agua de drenaje a la tubería principal de agua potable, lo que originaba mal olor y color, informó la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa.

Trabajadores de la paramunicipal abrieron al menos 10 tomas de la calle Veracruz dónde desde hace días se consideraba la posibilidad de que estuviera el problema del mal olor y color de agua en colonias de la periferia.

“La línea llena de drenaje se iba directo al tubo de agua, la mala conexión quedó bajo, se viene sobre la toma, ahí está la manguera vieja, con la manguera nueva hicieron la ‘empalmazon’ ¿Cuántos años tiene este trabajo?”, dijo uno de los trabajadores.

Cuando la línea de agua quedaba vacía, esa tubería se llenaba con agua de drenaje, al empezar a darse el agua por la zona y ante el uso de bombas, la succión se llevaba todo, el agua se contaminaba.