$!Durante 55 años, doña Chayito y don Ángel han sabido sortear en Escuinapa los retos de vivir en pareja

Aunque las mujeres son más dadas a recordar con precisión las fechas y momento en que se conoce al ser amado, no es el caso de doña Chayito y don Ángel.

Para tener un matrimonio por años, hay que reconocer también que el buen o mal carácter forma parte de la personalidad de las personas, en casa saben que ambos tienen ese don, no es más corajudo uno que otro, ambos tienen malos momentos, precisan.

En 55 años juntos sí puede ser que alguno haya querido dejar todo, pero son solo momentos, reconocen que lo importante ha sido lo que tienen construido y que no merece ser destruido, la familia que tienen.

“Nos llevamos muy bien, su modo me gusta, tenemos ratos de coraje, pero aguantamos”, señala don Ángel.

“Por amor a la pareja, por el amor mutuo, debemos sobrellevar el matrimonio, en el matrimonio hay altas y bajas, pero son obstáculos que se tienen que superar, me gusta de él su lealtad, su amor, su constancia, su alegría, a los dos nos gusta bailar”, dice doña Chayito.

Momentos malos todos los tienen, indica, uno de los más difíciles es cuando el dinero no alcanza y no llega a casa, todos lo viven, pero a veces no todos soportan y mejor dejan ahí su historia.

Ellos como matrimonio también lo han vivido, ha habido épocas buenas, otras no tanto.