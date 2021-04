$!Durante campañas ha habido amenazas de ‘levantar’ a brigadistas, confirma candidato en Escuinapa

ESCUINAPA. _ El candidato a Presidente Municipal Hugo Enrique Moreno Guzmán negó amenazas de muerte a su persona, pero confirmó que sus brigadistas han sido amedrentados por algunas personas para que salgan de comunidades o colonias.

En rueda de prensa, informó que durante viernes y sábado se presentaron incidentes en sindicaturas como Palmillas e Isla del Bosque, así como en dos colonias.

“No hubo amenazas de muerte, en Palmillas llegaron dos personas en moto con mis brigadistas que no querían que hicieran campaña, si no, los iban a ‘levantar’, el sábado en Isla del Bosque dijeron que no querían que trabajaran el voto, llegaron en moto y carro, que se fueran de ahí, si no, nos iban a ‘levantar’, igual en colonias a los del perifoneo” dijo.