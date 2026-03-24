$!Ecología en Rosario difunde imágenes de especies marinas afectadas por contaminación

EL ROSARIO._ Con el propósito de crear conciencia de las repercusiones y estragos de la presencia de contaminantes en el mar, Ecología Municipal de Rosario difundió imágenes de especies afectadas por esta práctica.
Fue por medio de la cuenta oficial de la dependencia municipal que se muestra a una tortuga golfina y una tortuga carey, además de un lobo marino afectado por estas actividades.
Se detalla además que las imágenes fueron captadas dentro de las labores realizadas por el santuario tortuguero Huizache-Caimanero.
“Cada red abandonada, cada residuo que llega al mar, se convierte en una trampa silenciosa. Una que no distingue especies, tamaño ni fuerza”, se puede leer en la publicación.
Al tiempo que la dependencia reiteró el llamado a crear conciencia en pro de las diferentes especies.
”Cuidar nuestros mares no es una opción, es una responsabilidad. Porque ellos no pueden alzar la voz... pero nosotros sí”, finaliza.