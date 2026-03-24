$!Ecología en Rosario difunde imágenes de especies marinas afectadas por contaminación

EL ROSARIO._ Con el propósito de crear conciencia de las repercusiones y estragos de la presencia de contaminantes en el mar, Ecología Municipal de Rosario difundió imágenes de especies afectadas por esta práctica.

Fue por medio de la cuenta oficial de la dependencia municipal que se muestra a una tortuga golfina y una tortuga carey, además de un lobo marino afectado por estas actividades.