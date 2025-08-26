Ecología en Rosario emprende plan piloto para concientizar sobre espacios limpios con entrega de bolsas

EL ROSARIO._ Tras denuncia ciudadana de que el malecón Juan Millán se ha convertido en “cantina ambulante” por desechos de visitantes, la dirección de Ecología Municipal emprendió un programa piloto de concientización con reparto de bolsas, informó su titular Andrea Palmira Aguilar Chacón.

La funcionaria municipal aseguró que es parte del programa de concientización que lleva el Ayuntamiento por medio de la dirección de Ecología encaminado a dirigir a la ciudadanía hacia un ambiente mucho más saludable.

”Más que estar regalando bolsas, tenemos planeado, queremos dirigir la idea a entre todos limpiemos, no es necesario que el Ayuntamiento como tal te esté dando las bolsas, es más bien como lo que te comentaba un trabajo en conjunto, la sinergia Ayuntamiento-sociedad para que entre todos podamos tener un Rosario más limpio”, subrayó.

Dijo que es consciente que el malecón es un lugar de recreación, esparcimiento, es un punto de reunión muy importante aquí en Rosario y por consiguiente se quiere que la gente entienda también la importancia que tiene no sólo ecológica sino también en términos de imagen urbana.

”El entregar las bolsas es parte también de decir ‘bueno, podemos hacerlo entre todos, podemos trabajar entre todos’ para tener un lugar mucho más lindo, mucho mejor”.

Detalló que fueron alrededor de 60 bolsas las que se distribuyeron entre los visitantes de dicho espacio público.

Así también, indicó, que se contempla además el implementar contenedores para que los visitantes depositen ahí su basura.