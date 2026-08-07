Ecología Rosario invita a aprovechar su próxima jornada de esterilización de gatos

EL ROSARIO._ Con el objetivo de reducir la presencia de gatos callejeros producto del abandono, la directora de Ecología, Aidee Castañeda Núñez, llamó a la ciudad a participar de la próxima jornada de esterilización de gatos.

“El objetivo de estas jornadas es prevenir el abandono de los animalitos en la calle, prevenir que los gatos vayan y los abandonen”, dijo.

La jornada tendrá lugar el día 9 de agosto, en el patio del Ayuntamiento local, para iniciar en punto de las 7:00 horas.

“Se requieren que los animalitos no tengan pulgas, ni garrapatas, dos horas de ayuno y le decimos a los propietarios que traigan una cobijita porque pues salen anestesiados”.

Refirió que el procedimiento tiene una cuota de recuperación para cubrir medicamentos postoperatorios.

Así mismo, indicó que por el tiempo que lleva cada procedimiento y que se cuenta con poco personal se tiene un cupo limitado de 20 mascotas por jornada.

Castañeda Núñez informó que está por hacerse una jornada masiva donde van a estar atendiendo perros y gatos de todos los tamaños.