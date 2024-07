Sin embargo, los percances viales no pararán si no se tiene educación vial, si no hay conciencia sobre cómo se maneja y si no se respetan los limites de velocidad, que es parte lo que provocan los accidentes, sostuvo.

“Se han estado valorando para su momento o no poner topes, pero no es solución, es conciencia de cada conductor”, apuntó.

Gobierno del Estado ya ha enviado a hacer estudios en algunos cruces como Indepedencia y Malecón, Hidalgo y Francisco I Madero y Francisco Pérez y Francisco I. Madero, para ver si es posible el colocar semáforo, hasta el momento no han sido considerados como factibles.

En el tema de conductores de motocicletas también se tiene que trabajar, aunque se hacen operativos cada semana, precisó; pero considera que los conductores de estas unidades se confían cuando son vehículos que agarran velocidad a corta distancia, son vehículos que no ofrecen seguridad ante los golpes.