$!Eficientar procesos judiciales propone el candidato a juez Manuel Hiram Rivera

El candidato al propio cargo en el que ya labora, indicó que como candidatos no pueden proponer sentencias más rápidas, si no existe una buena administración de las cargas de trabajo y de una buena administración del personal que este cargo de los procedimientos judiciales.

No hay fórmulas mágicas para que el trabajo sea más rápido, indicó, no se puede proponer abatir la corrupción porque no se pueden llegar a aplicar sentencias si no hay expedientes integrados debidamente.

Las sentencias salen cuando los expedientes tienen un debido desarrollo del procedimiento judicial, por ello es necesario tener una buena administración de las cargas de trabajo al personal que está a cargo y una buena administración del personal que se tiene designado para ello.

“De eso se trata, la correcta administración de las cargas de trabajo y de la administración del personal, quien promete cosas distintas no conoce la función judicial”, dijo.

Como candidato la votación que le corresponde es la boleta es el color amarillo y los electores desde Culiacán hasta Escuinapa son quienes podrán decidir, entre 6 candidatos hombres, dos de los cuales están buscando ser Jueces Mixtos de Distrito.

Indicó que probablemente la gente no tenga un conocimiento claro de cómo se realizará esta primera elección, pues no hay una suficiente difusión ni conocimiento de los candidatos, quienes en su mayoría son personas que ya están en la función pública y el espacio para sus campañas es fuera de su horario laboral y con recursos propios.

El candidato exhorta a los ciudadanos a que acudan a votar, pues de no hacerlo existe el riesgo de tener como jueces a personas que no correspondan a la necesidad de las personas.