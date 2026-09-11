$!Egresados de UTesc comparten experiencias profesionales en el IV Congreso Nacional del Mango

Durante el segundo día de actividades, los estudiantes e invitados al evento pudieron escuchar la experiencia que han tenido egresados de la UTesc como ingenieros en Agricultura Sustentable y Protegida.

Los ingenieros, que están desarrollando sus carreras profesionales en diversos lugares del sur del estado, exhortaron a los estudiantes a aprovechar todo el conocimiento académico pero también el que otorgan las estadías, que pueden convertirse en un espacio profesional al terminar sus carreras.

“Cuando vayan al campo aprovechen el conocimiento que las personas tienen, lo que pueden aportarles; en esos lugares hay personas que por años han trabajado y conocen muy bien la forma y lo que requiere el producto, también aprendan de ellos”, dijo la ingeniera Mayra Castro Chávez.

Además, los exhortaron a aprovechar la oportunidad de salir del municipio a aprender nuevas cosas y, si existe la posibilidad, también fuera del País, como en su momento algunos de ellos tuvieron esa oportunidad.

“Vayan, conozcan otras formas de hacer cultivos, nuevas tecnologías y pueden volver a aplicar sus conocimientos aquí, Lleguen a hacer cosas nuevas, a enseñar, no se limiten”, dijo el ingeniero José Antonio Raygoza Rodríguez.