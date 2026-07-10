$!Egresan 300 alumnos de las preparatorias UAS en Rosario

ROSARIO._ Un total de 300 alumnos egresaron de la preparatoria UAS "Comandante Víctor Manuel Tirado López", motivo por el cual la institución celebró el acto académico en sus tres unidades que fija el cierre de esta etapa educativa de la generación 2023-2026. La generación del plantel de la cabecera egresó bajo el nombre del alumno “Jesús Fernando Aguiar Álvarez”, mientras que las unidades de Los Pozos y Agua Verde, se recibieron los nombre de “Alison Zamora Jara” y “Zuleyka Castro Sánchez”, respectivamente.

Durante su mensaje, la directora Mónica Nohemí Luna Trujillo, compartió su orgullo por la generación 2023-2026 y reconoció el compromiso académico de los egresados, así mismo, alentó a las y los jóvenes a continuar preparándose. “Que el miedo a lo desconocido no los detenga y pongan en práctica lo aprendido en nuestra preparatoria”.