$!Ejército Mexicano escolta a familias de la sierra a la cabecera de Rosario

Esta medida responde a la ola de violencia que persiste en la zona serrana del municipio entre grupos delictivos, lo que dificulta el acceso de alimentos.

EL ROSARIO._ Durante dos días y previo a la celebración de fin de año, familias de la zona serrana del municipio fueron escoltadas por elementos del Ejército Mexicano a la cabecera municipal.

El traslado se hizo con el objetivo de que puedan adquirir principalmente alimentos entre los que destacan sacos de maseca, frijol, carne, refrescos, entre otras cosas.

Trascendió que fue desde el lunes 29 de diciembre, y martes 30 de diciembre, alrededor de las 10:00 horas, que se registra la presencia de vecinos de varias comunidades.

El grupo de aproximadamente de cinco camionetas es escoltado por una patrulla y una unidad táctica del Ejército Mexicano.

Luego de aproximadamente tres horas de que las familias adquirieron sus provisiones el grupo retornó a sus comunidades.