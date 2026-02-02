$!Ejército Mexicano instala base en la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Tras el incremento en las operaciones en el municipio, el Ejército Mexicano instaló una base militar en la cabecera municipal de Rosario.
Con este propósito, los elementos se instalaron en el Club de Leones ubicado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.
Camiones y otras unidades se encuentran en las instalaciones en mención dónde se apreció un significativo número de elementos castrenses.
Cabe mencionar que en la ciudad ya se contaba con una base del Ejército Mexicano, pero con un menor número de uniformados en la macro guardería de DIF Municipal.
La medida se da en medio de hechos de alto impacto en la región, principalmente en la zona serrana del municipio, así como en Concordia y Escuinapa.
Hasta el momento las autoridades municipales y de seguridad no han emitido declaración alguna sobre estas acciones.