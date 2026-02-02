$!Ejército Mexicano instala base en la cabecera municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Tras el incremento en las operaciones en el municipio, el Ejército Mexicano instaló una base militar en la cabecera municipal de Rosario.

Con este propósito, los elementos se instalaron en el Club de Leones ubicado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio.

Camiones y otras unidades se encuentran en las instalaciones en mención dónde se apreció un significativo número de elementos castrenses.