Ejidatarios de Tecualilla piden ayuda a Senadora para la gestión de pago de deudos

ESCUINAPA._ Ejidatarios de Tecualilla pidieron apoyo a la Senadora Paloma Sánchez para que forme parte de la gestión para el pago de los adeudos por la construcción de canales de la Presa Santa María.

“La gente tiene problemática de que no le han pagado todavía los trabajos del canal, la gente sigue tumbando los mangos y no han pagado nada, nos cargan a puras mentiras el Gobierno del Estado, nos traen a puras mentiras el compañero Juan Isidro (Paredes Brito) le encargo mi senadora”, dijo el presidente del Comisariado Ejidal de Tecualilla, Juan Manuel Prado González.

Además de esos daños, la postería de por lo menos 600 metros de cerco fueron tumbados y no han sido repuestos, en este tema no saben quién los va a ayudar, pues por más que hablan de ese tema con el Gobierno del Estado no les dan respuestas.

El tema lo han expuesto con los dirigentes de la CNC Rogelio Padilla Salcido y con Rufino Prado, quienes han gestionado hablando a Gobierno del Estado, pero las respuestas no son claras, indicó.

“Le encargo mi Senadora, que nos diga a donde más ir a tocar puertas porque ya no se arrima nadie...que mañana viene Juan Isidro, que él no porque es 1(de mayo) luego que es 5, luego que son playas, ¿qué vamos a hacer? No han pagado daños”, dijo.

La gente le exige respuestas pues es la autoridad ejidal de su comunidad, por su parte él busca, pero en realidad no ven ese interés del Gobierno del Estado por cumplir con lo que se les pide.

Además, se les debe pagar por la expropiación de tierras que se les hicieron al ejido, pero tampoco ven ese interés y lo que teman es que ocurra lo mismo que con la autopista Mazatlán-Tepic, donde no se les pago nada y ya pasaron 20 años de eso.