$!Ejidatarios en Escuinapa reclaman falta de pago de indemnizaciones por canales de riego

ESCUINAPA._ Por confianza en las instancias de Gobierno y en los líderes de organizaciones se permitieron los trabajos de la Presa Santa María pero quedan pagos pendientes de realizar y eso genera preocupación, señalaron ejidatarios y productores.

Los productores señalaron a Cuauhtémoc Romo Gálvez, quien acudió en representación de Diputados federales, que requieren que esos pagos se hagan y no los dejen como ocurrió con la construcción de la autopista, donde ya se cumplieron 20 años y el dinero por las afectaciones no se realizó.

“Juan Isidro (Paredes, representante de Gobierno del Estado) quedó de pagar el día 10 a las personas, aparte de todo a la gente no la aguantó, venimos varias personas de Tecualilla, me dicen que ‘a ti ya te pagaron’, pero si no han pagado lo que expropiaron ¿Cuándo pagaran por la expropiación de la tierra?”, cuestiono y señaló un representante ejidal de Tecualilla.